Olympiamitalistin hirviömäiset teot paljastuivat: "Sorruin aina samoihin tapoihin"

Raiskaussyytteiden kohteeksi joutunut entinen alppihiihdon huippulaskija Joël Chenal on myöntänyt syyllistyneensä anteeksiantamattomiin tekoihin.
51-vuotiaalle Chenalille luettiin loppukesästä syytteet seksuaalisesta häirinnästä peräti 12 naista ja tyttöä kohtaan. Asianomistajista kaksi oli epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaan vasta 11-vuotiaita.
Maanantaina Albertvillen paikallistuomioistuimen syyttäjä vahvisti Dauphiné Libéré -lehdelle, että Chenalia syytetään nyt myös seksuaalisesta kajoamisesta ja raiskauksesta.
Saman lehden haastattelussa Chenal kertoi sunnuntaina aiheuttaneensa vahinkoa, jota piti itse “anteeksiantamattomana”. Alppihiihtotähti ei tarkentanut, mistä väkivallanteoista hän puhui, mutta tunnusti haastattelussa tehneensä pahaa usealle ihmiselle.
– Tiesin sen joka kerta, mutta sorruin aina samoihin vanhoihin tapoihin, Chenal myönsi.
Vyyhti Chenalin ympärillä lähti purkautumaan heinäkuussa Le Monde -lehden tekemästä laajasta artikkelista. Jutussa useat henkilöt syyttivät vuoden 2006 olympialaisten suurpujottelun hopeamitalistia alaikäisten valmennettaviensa hyväksikäyttämisestä. Osansa skandaalista sai Ranskan hiihtoliitto, jonka väitetään peitelleen sen tietoon tulleita tapauksia.
Chenal kertoi Dauphiné Libérén haastattelussa, että hänen vuoden 2017 potkunsa liitosta johtuivat väärinkäytöksiin liittyneistä huhuista.
– Uskon, että jossain määrin he tiesivät, Chenal kommentoi.
Valmentaja sai vuonna 2021 potkut myös yksityisestä Orsatus-tallista, kun tieto arkaluontoisesta kuvasta päätyi tallin johtajan tietoon.
Alppipiireissä liikkuneista huhuista huolimatta Chenal sai jatkaa valmentamista. Viimeksi hän työskenteli Silver Ski Team -nimisessä tallissa, josta hänet hyllytettiin heinäkuun lopussa rikosepäilyjen tultua julki.