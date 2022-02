Olympiatarina kuin suoraan elokuvista: Instagramista löytynyt joukkuetoveri ensi kertaa tositoimissa vasta Kiinassa!

Brown kilpailu aiemmin seitsemän vuotta Iso-Britannian väreissä, mutta päätti koronapandemian alkaessa muuttaa edustusmaataan. Hänen äitinsä on trinidadjatobagolainen, isänsä brittiläinen.

– Instagramin avulla. Lähetin siellä viestejä. Tiesin, että Trinidad ja Tobagosta löytyy paljon (juoksu)nopeutta, joten aloin vain tutkia ihmisiä, ja löysin Andren. Hän on nopea juoksija, jolla on oikeanlainen ruumiinrakenne kelkkailuun.

– Olemme kilpailleet siinä mielessä aikaa vastaan. Mutta teemme parhaamme ja tutustumme toisiimme. Se on hankalaa täällä, kun elämme omissa huoneissamme, emmekä pysty tekemään mitään olympiakylässä.

Kengännauhabudjetti

Marcano aloitti kelkkailun vasta viime lokakuussa, joten opittavaa on.

– En jarrumiehenä näe rataa, joten minun pitää vain luottaa kaveriini. Se on kuin vuoristorata, joten se on jännittävää, mutta koska en näe mitään, se on tavallaan astetta kovempi juttu kuin vuoristorata. Rakastan sitä, Marcano hehkuttaa.