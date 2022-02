Nähtiinkö naisten olympiaviestissä härski huijaus? Ruotsalaistoimittajalta hurjaa vihjailua

– Ristiriitaisuus on se, että urheilijoita testataan jatkuvasti kiellettyjen aineiden varalta, mutta kukaan ei testaa, jos he ovat doupanneet suksensa. Ja kyllä, se voi olla yhtä ratkaisevaa. Käytettiinkö C8-voiteita tämän päivän kisassa? Sitä emme saa koskaan tietää. Kaikki viestiä seuranneet näkivät, että esimerkiksi Venäjällä ja Saksalla oli poikkeuksellisen hyvät sukset tänään, Pettersson toteaa.

– Vai oliko vain kyse voitelijoiden loistavasta sääntöjen mukaan toteutetusta työstä. Se on hyvin mahdollista. Hiihtomaailman ongelma on se, että emme voi koskaan tietää varmasti. Se on yhtä kohtuuton kuin epämukava tilanne, että jokainen menestys tietyissä olosuhteissa johtaa automaattisesti epäilyihin. Siinä tilanteessa olemme kuitenkin nyt, Pettersson jatkaa.