Vierailu Eiffel-tornilla käynnisti karun ketjureaktion – olympiaurheilija passitettiin kotiin Pariisista

Pariskunta oli viikonloppuna jättänyt olympiakylän vieraillakseen Eiffel-tornilla. He eivät olleet saaneet uintimaajoukkueelta lupaa tähän. Kun Brasilian uintiliitto sai tietää asiasta, niin molemmille annettiin varoitukset.

– Kaikki tietävät, että he ovat täällä tekemässä työtä, työtä Brasilian hyväksi. Tämä ei ole lomailua tai turistina olemista, tämä on työntekoa, Brasiliain uintimaajoukkueen pomo Gustavo Otsuka sanoi O Globolle.

Vieira otti raskaasti saamansa varoituksen ja lopulta hänet on nyt heitetty kokonaan ulos olympiajoukkueesta.

– Hän rikkoi eettisiä periaatteita ja raivostui valmentajan tekemän päätöksen yhteydessä. Hän oli aggressiivinen ja siihen ei ole varaa, että menettää keskittymisensä kilpailussa. Se on kaikista tärkeintä, Otsuka kertoi.

Santos on julkaissut kuvan pariskunnasta Eiffel-tornilla. Hän kertoi tekstissä, että he luulivat, etteivät tarvitse lupaa vierailulle, koska se ei vaatinut matkustamista julkisella liikenteellä. Hän myönsi, että oli virhe, etteivät he ilmoittaneet asiasta, mutta antoi kovaa palautetta heitä kritisoineille.