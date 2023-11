Olympiakomitea: Joka kolmas urheiluseura nostanut harrastusmaksujaan – "Päättäjät, älkää leikatko"

Tiivistelmä kyselyn tuloksista • Seuratoimijat ovat erityisen huolissaan seuroihin kohdistuvien kustannusten noususta. Kustannusten noususta on

erittäin paljon tai paljon huolissaan 69% vastanneista seuratoimijoista (pk seutu 63% / muu Suomi

71%). Avustustenmäärän vähenemisestä on erittäin paljon tai paljon huolissaan 57% vastanneista.

• Seuroista 66 % ei ole vielä nostanut maksuja, mutta jos seuroihin kohdistuvien maksujen suuruus jatkaa

nousuaan, ovat seurat pakotettuja hintojen nostamiseen.

• Suomalaisen seuratoiminnan kivijalka ovat vapaaehtoiset toimijat. Seuroista 72 % on huolissaan vapaaehtoisten

riittävyydestä, erityisen huolissaan ollaan muiden kuin ohjaajien ja valmentajien riittävyydestä. Seuratoimintaan

sitoutuminen huolestuttaa 59% vastanneista.

• Viime aikoina seuroihin on kohdistunut paljon vaatimuksia vastuullisesta seuratoiminnasta ja seurat ovat hyvin vastanneet tähän haasteeseen, mutta eivät ole kokeneet tätä erityisen raskaana. Näin kokee 52 % vastanneista.

• Seuroissa ollaan varsin tyytyväisiä seuran päätoimisten ja vapaaehtoisten osaamiseen. Seuroista 46 % ei ole

huolestunut toimijoiden osaamisesta.

• Perinteisesti seuraväki on kokenut seuran olosuhteet puutteelliseksi, mutta tässä selvityksessä olosuhteisiin

suhtautuminen jakautui tasaisesti tyytyväisiin, neutraaleihin ja tyytymättömiin.