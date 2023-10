Oluen myynti jatkoi laskuaan: "Olemme tukeneet vuosikymmenien ajan ulkomaisia viinintuottajia"

– Suomi on olutmaa, mutta me olemme tukeneet vuosikymmenien ajan ulkomaisia viinintuottajia oman panimoteollisuuden sijaan verottamalla olutta kovemmin kuin viiniä. On hienoa, että nyt meillä on hallitus, joka ymmärtää kotimaisen tuotannon ja työpaikkojen merkitystä ja viimein oluen ja viinien välistä veroeroa tasataan, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen tiedotteessa.