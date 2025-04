Pääministeri Orpo Ylellä: Yhteisöveron lasku hyvitetään kunnille

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) lupaa hallituksen hyvittävän yhteisöveron laskemisen kunnille. Orpo kiitteli Ylellä myös sitä, että Trump ja Zelenskyi keskustelivat Roomassa.

Orpon mukaan hallitus kompensoi kunnille yhteisöveron laskemisesta aiheutuvat vaikutukset. Yhteisöveron lasku vaikuttaa kuntien talouteen.

Hallitus päätti keskiviikkona päättyneessä puoliväliriihessä keventää yhteisöveroa 20 prosentista 18 prosenttiin vuonna 2027.

Orpo kommentoi asiaa pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Ay-maksujen verovähennysoikeuden poisto: Ihmisillä oikeus valita itse

Orpo puolusti Ylellä myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden lakkauttamista ihmisten oikeudella tehdä itse valintoja.

Hallitus päätti puoliväliriihessään myös keventää ansiotulojen verotusta, joten Orpon mukaan palkansaajilla jää joka tapauksessa enemmän rahaa käteen kuin nyt.

Orpon mukaan palkansaajien näkemykset ovat hallitukselle äärettömän tärkeitä, mutta järjestöjen politiikka on asia erikseen. Hänen mukaansa palkansaajajärjestöjen on huolehdittava, että niiden toiminta on niin vetovoimaista, että palkansaajat haluavat liittyä liittoihin.

"Tärkeää, että Trump keskusteli suoraan Zelenskyin kanssa"

Orpo sanoi haastattelutunnilla olevansa mielissään eilisistä uutiskuvista, joissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelevat.

Orpon mukaan on erittäin tärkeää, että Trump keskustelee suoraan Zelenskyin kanssa. Presidentit tapasivat lyhyesti paavi Franciscuksen hautajaisten yhteydessä Roomassa.

Suomen vahva linja on Orpon mukaan yhä, että Ukrainasta ei voi sopia Ukrainan yli. Vain Ukraina voi ottaa kantaa esimerkiksi aluekysymyksiin, jotka ovat nyt pöydällä.

Kelan pääjohtajan valinta "melkoinen näytelmä"

Orpon mukaan Kelan pääjohtajan valintaprosessi on ollut "melkoinen näytelmä". Hän uskoo, että julkisen keskustelun takia Kelan valtuutetuilla on suuret paineet ratkaisun tekemisessä.

Orpon mukaan se, että on ollut poliittisessa tehtävässä, ei voi olla este valituksi tulemiselle. Hän viittasi kokoomuslaiseen työministeri Arto Satoseen, joka on ehdolla tehtävään.

Pääjohtajan valitsevat Kelan valtuutetut, jotka ovat kansanedustajia. Heidän on määrä päättää valinnasta tiistaina.