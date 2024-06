NHL:n finaalisarja kiehumispisteessä – Olli Jokiselta tuima näkemys kohutapahtumista, ensi yönä valtavat panokset

1. Barkov toipumassa törkyiskusta

Florida Panthersin Aleksander Barkov joutui jättämään toisen finaaliottelun kesken, kun Edmonton Oilersin supertähti Leon Draisaitl niittasi suomalaissentteriä kyynärpäällä päähän. Tapaus on puhuttanut Suomessa, mutta Pohjois-Amerikassa Draisaitl pääsi tempustaan vähällä.

– Törkeä taklaus, josta oli voinut mielestäni antaa pelikieltoa. Yllättävän pienellä kohulla se kuitattiin. Johtuu varmasti siitä, että kohteena oli suomalainen pelaaja Floridassa, joka on pieni jääkiekkomarkkina. Voin vain kuvitella, jos samanlainen taklaus olisi osunut (Edmonton-tähti) Connor McDavidiin, kuinka paljon siitä olisi puhuttu. Nyt se käsiteltiin aika nopeasti ja lakaistiin pöydän alle. Ei pelikieltoa ja eteenpäin, Jokinen summaa.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että NHL:n parhaana puolustavana hyökkääjänä palkittu Barkov on toipunut iskusta pelikuntoon.

– Se on Floridalle ihan älyttömän iso asia. Joukkueen paras pelaaja ja kapteeni, Jokinen kiteyttää.

Barkov on ollut suuressa roolissa puolustuspäässä pelatessaan illasta toiseen vastustajien parhaita pelaajia vastaan. Siinä sivussa Tappara-kasvatti on nakuttanut 19 pudotuspeliottelussa yhtä monta pistettä.

– On sitä myös sanottu, että ollaan pelattu ilman Barkovia ja pärjätty, mutta on se totta kai ihan valtava juttu, että hän pystyy pelaamaan, niin kuin nyt näyttää. Ei Barkovia pysty korvaamaan millään, Jokinen näkee.

Jokinen ei usko, että Florida lähtisi kostamaan kapteeninsa telomista kolmannessa ottelussa.

– Nyt pelataan niin isoista asioista. Ei pelaajat ja valmennus voi lähteä korostamaan niitä edellispelin tapahtumia. Ottavatko tunteet vallan vai ei, se on tietysti se kysymys.

Florida johtaa finaalisarjaa voitoin 2–0, eikä sen kannata sortua ylilyönteihin ja tarjoilla suupaloja Oilersin pelätylle ylivoimalle.

– Oilers ei ole vielä saanut ylivoimaa tuloksellisesti auki, mutta se on ajan kysymys, milloin he rupevat tekemään maaleja ylivoimalla. Florida haluaa pelata jäähyttömästi, se on ihan selvä juttu, Jokinen uskoo.

2. Turhautuminen paistaa supertähdistä

Tukevan johdon finaalisarjassa napannut Florida on saanut tähän mennessä peli-ilon katoamaan Edmontonin supertähdiltä.

NHL:n ykkösnimen McDavidin tehopisteet kahdessa ensimmäisessä finaalissa jäivät yhteen syöttöpisteeseen, hyökkääjäkollegat Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins ja Draisaitl eivät saaneet Floridassa pistettäkään. Myös puolustuksen pistelinko Evan Bouchard sai tyytyä yhteen vaivaiseen syöttöpisteeseen.

Jokinen on aistinut Edmonton-tähdistä turhautumisen merkkejä.

– Eihän Draisaitl ole mikään likainen pelaaja. Kyllähän tuo menee ihan turhautumisen ja tuskastumisen piikkiin, että hän hyppäsi ilmaan ja hakemalla haki Barkovin päähän osuman. Aivan selkää turhautumista.

McDavid ei ole sortunut ylilyönteihin, mutta valtava tuloksentekovastuu saattaa näkyä ajoittaisena yliyrittämisenä. Kanadalaissentteri paahtaa kaukalossa jopa 25 minuutin peliajalla ja pyrkii jatkuvasti luomaan uhkaa taidoillaan.

– McDavidista on vaikea lukea, onko hänellä turhautumista vai ei, mutta ihan varmasti sitä alkaa kertyä. Nyt on se tilanne, että jos ensi yön peliä ei hoida, rupeaa sarja olemaan taputeltu. En näe millään, että Edmonton pystyisi neljää peliä voittamaan putkeen. Nyt on kaikki paineet Edmontonilla ja kaikki katseet maailman parhaaseen pelaajaan. On kiva katsoa, miten McDavid pystyy nuo paineet käsittelemään. Hän on ollut kovissa liemissä ja kovissa paikoissa, mutta hän ei ole aiemmin ollut tässä paikassa, Jokinen lataa.

Jokinen uskoo, että kotijoukkueena pelatessaan Edmonton käyttää oikeuttaan vaihtaa pelaajia viimeisenä.

– Edmonton yrittää nyt varmasti sitä, että McDavid olisi jäällä silloin, kun Barkov ei ole siellä.

– McDavidille ja Draisaitlille yritetään jatkuvasti saada hyökkäyspään aloituksia ja sitä, että he pääsisivät hyvistä paikoista hyökkäämään. Mielenkiintoista nähdä, ketä vastaan he hakevat McDavidille peliaikaa. Mitään yksittäistä kenttää häntä vastaan on toisaalta vaikea peluuttaa, kun ne minuuttimäärät ovat aivan älyttömiä, mitä hän pelaa.

3. Floridan kone jyllää neljällä sylinterillä

Edmontonin kärjen tylsyttämisen taustalla ovat ahkerasti puolustavien Florida-sentterien Barkovin, Anton Lundellin, Sam Bennettin ja Steven Lorentzin johtama tiivis viisikkopelaaminen, tasainen peluutus sekä tähtivahti Sergei Bobrovskin loisto-otteet.

Bobrovski piti ensimmäisessä loppuottelussa nollan (3–0-voitto) ja päästi toisessa (4–1) vain yhden livahtamaan selkänsä taakse.

– Florida on puolustanut hyvin ja ottanut Edmontonilta tilan ja ajan pois. Se on pystynyt pitämään Edmontonin pistelinjojen ulkopuolella. Viisikko on ollut tiivis ja maalivahtipeli on ollut silmiinpistävästi parempaa kuin Edmontonilla, Jokinen summaa.

Jokinen on kiinnittänyt huomiota Floridan karvaukseen eli hyökkääjien aktiiviseen puolustuspelaamiseen vastustajan päädyssä ja keskialueella.

– Ensimmäisessä pelissä Floridan karvaaminen meni jopa vähän yli, ja olisivatko he antaneet neljä vai viisi läpiajoa Edmontonille. Oikeastaan ensimmäisen pelin olisi pitänyt mennä Edmontonille, mutta Bobrovskin huippupeli antoi voiton avaimet Floridalle.

– Ensimmäisen pelin kolmannessa erässä tämä sarja alkoi kääntyä Floridalle. Juuri se karvaus- ja puolustuspelaaminen koko viisikolla alkoi toimia. Viimeiseen neljään erään Edmontonilla on ollut ehkä 6–7 maalipaikkaa tasakentällisin, Jokinen huomauttaa.

Jokisen mukaan Florida on nyt entistä selvempi suosikki nostelemaan kannua, ja asetelma kolmannessa finaalissa suosii vieraita. Panthersilla ei ole likimainkaan samanlaista välitöntä tuloksentekopainetta kuin takaa-ajajalla ja kotiyleisönsä edessä esiintyvällä Edmontonilla.

– Mitä pidemmälle peli menee tasaisissa tunnelmissa, se kääntyy Floridalle. Florida on ollut pudotuspelien paras joukkue nimenomaan kolmansissa erissä. Nyt finaalisarjassakin taitaa olla 4–0 kolmannet erät Floridalle. Edmonton tulee panostamaan varmasti kovaa alkuun. Florida lähtee puolustamaan ja hiljentämään sitä yleisöä ja tunnelmaa, mikä on varmasti huikea Edmontonissa.

– Kolmospeli on koko sarjan kannalta älyttömän iso. Pystyykö Edmonton kaapimaan voiton ja saamaan tähän sarjaan uutta happea ja henkeä päälle? Florida pystyy lähtemään tähän kahteen vieraspeliin sillä asenteella, että ainakin yksi voitetaan.