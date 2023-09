Vuoden 2006 TTK-voittajat Tomi Metsäketo ja Sanna Hirvaskari muistelevat suhdehuhuja: "Meidän olisi pitänyt tehdä vauvoja"

– Tanssi on läsnä elämässä koko ajan, Hirvaskari kertoo.

Nykyään Metsäkedon suhde tanssimiseen on hänen mukaansa varsin etäinen. Vakiotansseja ei ole juuri tullut kertailtua sitten vuoden 2006.

– Olen sama jäykkä "vakiokurko", miksi minua nimitettiin silloin. Taitaa olla edelleen niin, ettei ole vieläkään öljylantiota. Jäykkä suomalainen ihminen minä olen. Tanssi on jäänyt kyllä, eipä tule tanssittua missään kyllä.

– Ehkä jossain ystävien häissä on tullut otettua näitä iloisen, onnellisen valssin askelia, mutta kyllä jätän ammattilaisille tuon tanssihomman edelleen. Se oli ihanaa, niinkuin muistan Jone Nikulan sanoneen silloin meidän vuonna, että kun on kerran Ferrarin kyytiin päässyt, niin se on hirveän hankalaa siitä sitten lähteä jonkun muun kyytiin. Että kiitos Sannalle tästä kaikesta ihanasta kokemuksesta.