Olivia näki somevideon taianomaisesta vuorimaisemasta ja lähti innoissaan matkaan – pian paljastui totuus

Lumisia vuoria ja kauniita vuoristokyliä et löydä Pohjois-Carolinan Gastoniasta – mutta Floridassa asuva Olivia Garcia ei tiennyt sitä. Olivia päätyi viemään perheensä "upeaan maisemakohteeseen" nähtyään viraalivideon, joka tosin oli pelkkää huijausta.

Näki somevideon ja ihastui: "Se kuulosti ihan Disneyn elokuvalta"

"Gastonia, Pohjois-Carolina". Niin mainosti TikTok-video, jolla on yli viisi miljoonaa katselukertaa.

Totuus Gastoniasta paljastui: "Sitten yhtäkkiä pääsemme perille, ja..."

– Sitten yhtäkkiä pääsemme perille, ja siellä on vain ankeita bensa-asemia. Meidän piti mennä vessaan, eikä millään bensa-asemalla edes ollut toimivaa vessaa, hän kuvailee lomakokemustaan.

Huijausvideon julkaisija paljastui

Kävi ilmi, että feikkivideon Gastoniasta oli tehnyt Zachary Keesee. Oikeasti klippi on Zacharyn matkalta Sveitsiin.

– Pääsin miljoonaan [katsojaan], kahteen, nyt jo noin kuuteen, se on hullua, Zachary kommentoi.

Pohjois-Carolinassa asuva Zachary on aiemminkin saanut paljon katsojia täysin tekaistuilla paikkavideoillaan.

Pormestarikin innostui somejulkisuudesta

Pormestarin mielestä on hienoa, että Gastonia on noussut puheenaiheeksi, vaikka se "ei ole mikään Sveitsi".

– On hienoa nähdä, miten hauskaa ihmisillä on Zachary Keeseen videon kanssa, ja toivottavasti myös neiti Garcia palaa luoksemme katsomaan, mitä kaikkea upeaa kaupungillamme on tarjota, pormestari totesi.