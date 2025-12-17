Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jackets nappasi kotiyleisönsä edessä 4–3-voiton Anaheim Ducksista jatkoajalle venähtäneessä ottelussa.
Anaheimin suomalaistähti Mikael Granlund teki kauden neljännen maalinsa, kun hän kavensi toisessa erässä tilanteen 3–2:een Ducksien nopean vastahyökkäyksen päätteeksi.
Samalla katkesi hänen kuuden ottelun putkensa ilman tehopisteitä.
Granlundille kirjattiin lisäksi päätöserässä kauden seitsemäs syöttöpiste Jackson LaComben erikoiseen 3–3-tasoitukseen. LaCombre laukoi kiekon miinuskulmasta Columbuksen maalivahti Jet Greavesin kypärän kautta maaliin.
Ottelun ykköstähti oli Columbuksen Zach Werenski, joka viimeisteli kaksi maalia ja syötti kolmannen.
Voittomaalin Columbukselle laukoi Adam Fantilli. Anaheimin maalilla ahkeroi joukkueen suomalaisveskari , jonka haaviin jäi yhteensä 24 laukausta.