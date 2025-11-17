NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Eetu Luostarinen on sivussa joukkueensa toiminnasta loukkaantumisen vuoksi.
Floridan päävalmentaja Paul Maurice kertoi maanantaina medialle, ettei Luostarinen ole alavartalovamman vuoksi käytettävissä, kun Florida kohtaa kotikaukalossaan Vancouver Canucksin.
Luostarisen pelikuntoa seurataan päivä kerrallaan.
27-vuotias Luostarinen on ollut alkukaudella kelpo iskussa. Hän on tehnyt 18 ottelussa 10 (3+7) pistettä.
Floridalla on ollut loukkaantumishuolia jo ennen Luostarisenkin poisjääntiä. Aleksander Barkov loukkasi polvensa jo harjoitusleirillä ja hänen koko kautensa on vaarassa.
Myös Matthew Tkachuk on ollut koko alkukauden sivussa loukkaantumisen vuoksi.