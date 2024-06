Joonas Rinne rikkoi 52 vuotta vanhan Suomen ennätyksen – "Nyt on maailma auki"

– Nyt on maailma auki. Se on ollut tietynlainen haamuraja, joka pitää rikkoa. Sen jälkeen homma on sitten auki, että mihin lähdetään. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että on sellainen fiilis, että nyt otettiin tärkeä askel eteenpäin. Tämä on myös sellainen juoksu, joka auttaa pääsemään vastaavanlaisiin startteihin, Rinne kertoo MTV Urheilulle.