Yllättävä dopinglöydös Norjassa – ME-mies Karsten Warholm on tulisilla hiilillä: "Emme suhtaudu tähän kevyesti"

Norjan jalkapallon positiivisen dopingnäytteen on todettu tulleen urheiluhallin kumirouheesta. 400 metrin aitajuoksun maailmanennätysmies Karsten Warholm joutuu nyt etsimään korvaavia tiloja.

Norjan jalkapallosta kuului keväällä kohahduttavia uutisia. Maan antidopingtoimisto testasi 22. huhtikuuta kahdeksan pelaajaa LSK:n ja Vålerengan välisen naisten pääsarjaottelun jälkeen ja kaikissa näytteissä havaittiin jäämiä yhdestä dopingaineesta, DMBA-piristeestä. Yhden näytteen arvot ylittivät mahdollisen dopingrikkomuksen rajan.

Positiivisen tuloksen todettiin johtuneen LSK:n hallin kumirouheesta.

– Olimme yllättyneitä löydöksestä. Aiemmin ei ole tiedetty, että tekonurmen ja DMBA:n välillä olisi yhteyttä. Se oli meille uutta tietoa, Norjan antidopingtoimiston valvonta- ja syyteosaston johtaja Åse Kjulstad Eriksson sanoi uutistoimisto NTB:lle.

LSK:n halli on suljettu ottelutoiminnalta ja Norjan jalkapalloliitto on suositellut, että toistaiseksi myös muut ottelut siirretään halleista sisätiloihin. Norjassa on liiton mukaan 21 muuta hallia, joissa on samanlainen kumirouhepohja kuin LSK:n hallissa.

Warholmin ongelma

Yksi moisista halleista on Oslossa sijaitseva Vallhall. 400 metrin aitajuoksun maailmanennätysmies Karsten Warholm on harjoitellut siellä jo vuosia.

– Vallhall on ollut erittäin keskeinen osa harjoitteluamme, ja olemme tähän saakka käyttäneet tilaa normaalisti. Ei ole helppoa löytää muita tiloja, jotka vastaisivat Vallhallia täysin tarpeidemme mukaan, VG:lle kerrotaan Warholmin äidin ja managerin Kristine G. Haddalin lähettämässä lausunnossa.

Syyskuisiin Tokion MM-kilpailuihinkin valmistautuva Warholm viettää hallissa noin 20–25 tuntia viikossa. Harjoittelemista siellä ei voida Haddalin mukaan täysin lopettaa, mutta ME-mies käyttää muita paikkoja aina kun mahdollista.

"Erittäin vakava asia"

Erikoinen dopingvyyhti vaikuttaa Karsten Warholmiinkin.

Äiti-Haddal kertoo, että Warholmia testataan usein eikä näytteissä ole havaittu jäämiä kielletystä aineesta suuresta hallissa vietetystä ajasta huolimatta.

– Emme suhtaudu tähän kevyesti. Tämä on erittäin vakava asia, jolla voi olla suuria seurauksia.

– Olemme lähettäneet sähköpostia yhteyshenkilöllemme Norjan antidopingtoimistossa saadaksemme ohjeita ja paremman kuvan siitä, mitä antidopingtoimisto käytännössä ongelman ratkaisemiseksi tekee. Odotamme, että tähän puututaan nopeasti.

– Antidopingin tarkoituksena on oltava puhtaiden urheilijoiden suojeleminen, emmekä voi hyväksyä tilannetta, jossa urheilijat jäävät kiinni dopingista tekemättä mitään luvatonta.

EU kieltää kumirouheen eli autonrenkaista tehdyn mustan kumin käytön tekonurmikentillä vuodesta 2031 alkaen.

– Dopingongelman lisäksi tämä on myös terveysongelma, ja tämän tyyppisen alustan korvaamisesta on jo keskusteltu paljon ympäristösyistä. Koko ongelma on monella tasolla erittäin vakava, ja uskomme, että se vaatii kiireellisiä toimia.