Skotlannin suurseura Glasgow Rangers on erottanut päävalmentajansa Russell Martinin.
Huuhkajien tähtipelaaja Oliver Antmanin edustama Rangers on aloittanut kautensa surkeasti. Joukkue on Skotlannin Valioliigan sarjataulukossa kahdeksantena voitettuaan ensimmäisestä seitsemästä ottelustaan vain yhden. Otteluista peräti viisi on päättynyt tasapeliin.
Rangers ei myöskään onnistunut lunastamaan paikkaansa Mestarien liigassa karsintojen päätöskierroksella ja on avannut kautensa Eurooppa-liigan puolella kahdella tappiolla.
Rangersin kannattajat ovat vaatineet Martinille potkuja jo pidemmän aikaa. Sunnuntain 1–1-tasapeli Falkirkin vieraana oli lopulta viimeinen tikki myös seurajohdolle, joka tiedotti Martinin potkuista myöhään sunnuntai-iltana.
– Vaikka kaikki siirtymävaiheet vaativat jonkin verran aikaa, eivät tulokset ole vastanneet seuran odotuksia, Rangersin tiedotteessa todettiin.
Rangersin kannattajat ovat vaatineet Russell Martinille potkuja jo hyvän tovin./All Over Press
Martin, joka erotettiin Valioliigassa pelanneesta Southamptonista joulukuussa, otti ohjat Rangersissa kesäkuussa. Hän allekirjoitti seuran kanssa kolmen vuoden sopimuksen, mutta kesti työssään vain 17 ottelun verran.
Antman siirtyi Rangersiin hollantilaisen Go Ahead Eaglesin riveistä noin 4,4 miljoonalla eurolla elokuun alussa. Suomalaishyökkääjä aloitti uuden seuransa riveissä pirteästi, mutta putosi pian vaihtomiehen rooliin. Sunnuntaina Antman sai peliaikaa puolisen tuntia penkiltä.