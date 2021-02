Koronapandemia lisäsi etenkin nuorten ja naisten kiinnostusta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen – "Kriisi pistää miettimään, miten itse kukin voi kantaa kortensa kekoon"

– Näin kävi sekä Ukrainan että Georgian sotilaallisen kriisin myötä. Samoin on tapahtunut koronaepidemian aikana. Kriisi pistää miettimään, miten itse kukin voi kantaa kortensa kekoon, arvioi Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola.

Kyberturvariskit huolena

Reserviläisliiton jäsenmäärä kasvoi viime vuonna tuntuvasti, noin kymmeneksellä. Jäseniä on nyt ennätykselliset liki 39 000. Viime vuonna liittyneistä yli kolmannes oli nuoria, alle 30-vuotiaita. Joka kymmenes uusista jäsenistä oli naisia.

– Liitolla on kyberturvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja kursseja. Järjestämme niitä myös yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n kanssa.

Sotilaspassia ei tarvita

Hänen mukaansa Reserviläisliiton alueellisesti aktiivisin seutu on tätä nykyä Pirkanmaa.

– Eniten uusia jäseniä liitto on nyt saanut Helsingin piirissä. Nuoria on liittynyt mukaan ennätysmäärä. Niin ikään naisten osuus jäsenistä on koko ajan kasvanut.