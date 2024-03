Stubbin eteen tulee pian asia, jossa testataan uusi presidentti ja nykyinen hallitus

Maailma on nyt hyvin erilainen kuin silloin, ja niin on myös tunnelma presidentinvaihdoksen ympärillä.

Ydinaseen kokoinen kysymys

– Lähtisin liikkeelle siitä, että ydinasepelotteen pitää olla meillä Suomessa todellinen. Ja sitähän se on koska Nato käytännössä antaa meille kolme pidäkettä jäsenyytemme myötä, joista ensimmäinen on sotilaat, toinen on ohjukset, eli ammukset ja kolmas on ydinasepelote, joka tulee Yhdysvalloilta, Stubb sanoi.