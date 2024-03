Yksi Stubbin kabinettivalinta kertoo maailman muutoksesta – Niinistön entinen viestintäpäällikkö tyrmää villeimmät väitteet vallasta

– Maailman tila määrittää sitä, keitä sinne valitaan. Esimerkiksi nyt tuleva presidentti on ottanut sinne Nato-neuvonantajan erikseen, mikä kertoo maailman muutoksesta ja Suomen Nato-jäsenyydestä, sanoo Katri Makkonen .

Tulevan tasavallan presidentin Alexander Stubbin kansliapäällikkö ja erityisavustajat on julkistettu.

Makkonen on nykyisin viestintätoimisto Milttonin johtava neuvonantaja, mutta on aiemmin toiminut presidentti Sauli Niinistön kabinetissa viestintäpäällikkönä kuuden vuoden ajan.

Presidentin kabinetti on noussut viime aikoina parrasvaloihin ja uuden neuvonantajien joukkoa on esitelty julkisuudessa.

Korkea-arvoisina virkamiehinä heillä on suurta valtaa, mutta puheet vallan piilottelusta tai jopa "varjohallituksesta" Makkonen kuitenkin tyrmää.

– Korkeilla virkamiehillä on korkeaa valtaa, koska he vievät asioita eteenpäin. Mutta on aivan selvää, kuka tekee päätökset, Makkonen kuvailee.