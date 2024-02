Haavisto ja Stubb nokittelivat jälleen ydinaseista – "Turvallisuus tällä hetkellä ei edellytä sitä"

– Kaikki lähtee siitä, että ydinase on pidäke. Kun meistä tuli Nato-jäseniä, niin meidän ohjelmassa selkeästi todettiin, että Natolla on kolme pidäkettä. Ensimmäinen on joukot, toinen on aseet tai ohjukset ja kolmas on ydinasesuoja. Se on osa meidän pelotettamme, Stubb sanoi.