Oletko yli 27-vuotias? Mahdollinen olympialaisurasi on luultavasti jo takanasi

– Koska olympialaiset järjestetään vain kerran neljässä vuodessa, yleisurheilijoiden on harkittava tarkkaan, milloin ja miten heidän tulisi harjoitella, jotta mahdollisuus päästä olympialaisiin henkilökohtaisen huippukunnon aikana maksimoituu, analyysia tehnyt David Awosoga kuvailee tiedotteessa .

Huippukisoihin päästään alle 27-vuotiaana

– Keski-iässä, joka on hieman alle 27 vuotta, on ollut vain kolmen kuukauden vaihtelua kisojen välillä. Ainoa merkittävä poikkeus tähän trendiin oli Tokio 2020, jossa keski-ikä, 27,6 vuotta, on helposti selitettävissä covid-19-pandemian aiheuttamalla kisojen vuoden viivästymisellä, tutkimuksessa todetaan.