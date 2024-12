Uskaltaisitko kokeilla meikitöntä meikkiä tämän vuoden juhlakaudella?

Supertähti Pamela Anderson, 57, on viime vuosina esiintynyt julkisuudessa pääasiassa meikittömänä, tai ainakin lähes meikittömänä. Näyttelijänä ja mallina tunnetun Andersonin päätös on kerännyt ylistystä.

Ilman meikkiä julkisuudessa esiintymisen taustalla on ollut halu hyväksyä itsensä sellaisena kuin on.

Andersonista inspiroituneena Viiden jälkeen -ohjelman studiossa tutustuttiin tarkemmin siihen, miten paljon näkymätöntä työtä meikittömän meikin tekeminen voikaan viedä.

Pro Maker Academyn meikkaaja ja maskeeraaja Iiris Virranta kertoo, että meikittömän meikin ehkä tärkein osuus on kuulas pohja. Se saadaan aikaiseksi ennen meikkiä laitettavilla hoitavilla ihonhoitotuotteilla.

Liian monimutkaiseksi meikitöntä meikkiä ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä.

– Alle kymmenen, Virranta arvioi tarvittavien meikkituotteiden määrän.

Miehet, ottakaa koppia!

Meikitön meikki sopii myös eritoten miehille juhlavissa tilanteissa. Tällöin meikatun daamin vierellä itse kavaljeerikin voi esiintyä edukseen.

– Jos on tulossa vaikka häät ja morsian on meikattu kauniisti, niin ei se ole kiva, että siinä vieressä on sitten sellainen limasika, Virranta muistuttaa.

Ihmisen luontaisia piirteitä korostava meikitön meikki sopii myös jopa kalpeille kalkkilaivan kapteeneiksi itsensä mieltäville ihmisille.

– En lisää ollenkaan poskipunaa, vaan annan sen ihon ihanan oman punan tulla esiin, Virranta vinkkaa.

Älä nypi juuri ennen juhlia

Virranta mainitsee erään pienen riskinpaikan, jota ei välttämättä kannata tehdä juuri ennen kuin aikoo loihtia kasvoilleen heleän meikittömän meikin.

– Kulmakarvoja ei kannata nyppiä, Virranta vinkkaa.

Meikittömän meikin rinnalla talviaikaan näkyvät myös juhlavat juhlameikit. Niissäkin pohjustus ja hyvinvoiva iho ovat ensiluokkaisen tärkeitä.

Sen takia vilkas juhla- ja gaalasesonki näkyy kauneudenhoitoammattilaisten varausjärjestelmissä. Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Salla Hekkala vieraili kauneusklinikka Mabelin vastaanotolla tutustumassa loppuvuoden juhlakauden suosituimpiin kauneushoitoihin.

Eräs maailmalla suosittu ikääntymisen merkkejä hoitava tehohoito on äskettäin myös rantautunut Suomeen. Katso yllä olevalta videolta, millaisesta ihmehoidosta on kyse!

