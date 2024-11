Oletko sinäkin 177-senttinen Juha, joka pitää kalastuksesta? Tällaisia ovat miehet Suomessa

Kansainvälisen miestenpäivän kunniaksi Tilastokeskus on julkaissut sivuillaan tietoa suomalaisista miehistä.

Juha, 177 senttiä ja 87 kiloa

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 Suomen väestöstä 49 prosenttia on miehiä. Miesten keski-ikä on 42,5 vuotta, ja kaikkein eniten on 33-vuotiaita miehiä.