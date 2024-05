Tätä kaikkea tilastot kertovat äideistä – tällainen on tyypillinen suomalainen äiti

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan lähes 1,6 miljoonaa äitiä eli naista, joilla on biologisia tai adoptoituja lapsia. 15–88-vuotiaista naisista 65 prosentilla on lapsia.

Valtaosa suomalaisäideistä on kahden lapsen äitejä. Heitä on lähes 683 000 eli 44 prosenttia kaikista äideistä. Joka neljännellä äidillä on yksi lapsi, kolme lasta on joka viidennellä. Joka kymmenennellä äidillä on vähintään neljä lasta.