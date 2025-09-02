Ole tarkkana, jos ostat erektio- tai laihdutuslääkkeitä netistä – "Jopa hengenvaarallisia"

Verkossa yleistyvät valeapteekit myyvät lääkkeitä, joiden sisällöstä ei ole mitään takeita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa verkossa yleistyvistä valeapteekeista.

Niiden valikoima on tyypillisesti rajallinen ja koostuu eri syistä kuluttajia kiinnostavista tuotteista.

– Valeapteekit voivat näyttää ulkoasultaan uskottavilta ja käyttää nimiä ja verkko-osoitteita, jotka muistuttavat suomalaisia apteekkeja, mutta todellisuudessa niiden taustalla ei ole luvallista apteekkitoimintaa, kuvailee yliproviisori Sami Paaskoski Fimean tiedotteessa.

Aiemmin valeapteekeista varoitti myös Suomen Apteekkariliitto.

Älä uhraa terveyttäsi

Paaskoski muistuttaa, ettei laittomista verkkoapteekeista tilattujen valmisteiden sisällöstä ja laadusta ole mitään takeita.

– Ne voivat olla jopa hengenvaarallisia, Paaskoski muistuttaa.

Paaskosken mukaan valeapteekeista on voinut jo pitkän aikaa ostaa muun muassa erektiolääkkeitä.

– Myöhemmin mukaan valikoimiin ovat tulleet muun muassa saatavuusongelmien ja yleisen kiinnostuksen vuoksi laihdutuksessa käytettävät valmisteet.

Tietoturvariski ja rikos

Lääkkeiden tilaaminen laittomasta verkkoapteekista vaarantaa myös tietoturvan.

Valeapteekit voivat kerätä verkkolomakkeilla tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi identiteettivarkauksiin.

Lääkkeiden vastaanottaminen Euroopan ulkopuolelta postitse on myös kiellettyä.

Tunnista laillinen apteekki näin

EU-alueella toimivat lailliset verkkoapteekit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta, josta löytyy lisätietoa Fimean verkkosivuilta.

Näin voit tarkistaa, onko apteekki laillinen:

1. Tarkista, että verkkoapteekin sivuilla on virallinen tunnus, josta on linkki Fimean luetteloon laillisista verkkoapteekeista

2. Vältä sivustoja, joilla on epäselvä yhteystieto, tai jotka käyttävät kopioituja logoja tai apteekkien nimiä

3. Älä koskaan tilaa lääkkeitä sivustolta, joka mainostaa reseptilääkkeitä.

9:09 Fimean ylilääkäri ja farmaseutti Vesa Mustalammi ei koe, että juuri tietyt lääkkeet olisivat vaarallisia, vaan kaikkiin lääkkeisiin liittyy riskejä. Asiantuntijat muistuttavat, että itsehoitolääkkeiden kanssa apteekista saatu neuvonta on äärimmäisen tärkeää.

