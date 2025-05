Älä koskaan asioi tällaisessa apteekissa: "Vaarana on paitsi rahan myös oman terveyden menetys"

Suomen Apteekkariliiton mukaan valeapteekit vaivaavat nyt myös Suomessa.

Älä osta mitään valeapteekista, Suomen Apteekkariliitto muistuttaa.

Liiton tiedotteen mukaan Suomessa on viime aikoina tullut esiin tapauksia, joissa hämäräperäiset verkkosivustot teeskentelevät olevansa suomalaisia apteekkeja.

Valeapteekit mainostavat reseptilääkkeitä, mahdollisesti keräävät henkilötietoja

Valeapteekit esimerkiksi tarjoavat reseptilääkkeitä ilman vaadittavaa reseptiä. Huijaussivustot voivat mainostaa reseptilääkkeitä, kuten influenssan hoitoon tarkoitettua Tamifluta ja Asacolia, jota käytetään Crohnin taudin ja erilaisten suolistotulehdusten hoitoon.

Laillisesti toimiva suomalainen verkkoapteekki ei saa myydä tällaisia tuotteita ilman reseptiä eikä mainostaa niitä lainkaan.

Sivustojen tarkoituksena on huijata kuluttajia sekä mahdollisesti kerätä heidän henkilötietojaan.

Väitti olevansa pitkään toiminut suomalainen apteekki

Apteekkariliiton mukaan yksi sivu on muun muassa esittänyt olevansa pitkään toiminut suomalainen apteekki. Toimintatapa on nettihuijauksista tuttu: esimerkiksi Facebookissa mainostetaan "kotimaisia kivijalkaliikkeitä", joita ei oikeasti ole olemassakaan.

Valeapteekki käytti luvattomasti oikean apteekin nimeä, historiaa sekä Apteekkariliiton rekisteröimää apteekkilogoa ja liiton jäsenyyteen viittaavaa sähköpostiosoitetta.

– Vaikka viranomaisille on tehty asiasta ilmoituksia ja osa sisällöstä on saatu poistettua, sivusto on jatkanut toimintaansa vaihtamalla nimeään ja verkkotunnustaan, Apteekkariliitto kertoo.

"Kuluttajien kannattaa olla erityisen valppaina"

Lailliset suomalaiset verkkoapteekit löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylläpitämästä luettelosta.

Jokaisen laillisen verkkoapteekin sivustolla tulee olla virallinen tunnus, josta on linkki Fimean luetteloon laillisista verkkoapteekeista.

— Kuluttajien kannattaa olla erityisen valppaina erityisesti silloin, kun tuotteilla on saatavuushäiriöitä ja houkutus etsiä vaihtoehtoisia ostopaikkoja kasvaa. Huijaussivustojen kautta tilattaessa vaarana on paitsi rahan myös oman terveyden menetys, Apteekkariliiton viestintäjohtaja, proviisori Erkki Kostiainen muistuttaa.

Miten erottaa oikean apteekin ja valeapteekin?

Tarkista, että verkkoapteekin sivuilla on virallinen tunnus, josta on linkki Fimean luetteloon laillisista verkkoapteekeista.

Vältä sivustoja, joilla on epäselvä yhteystieto, tai jotka käyttävät kopioituja logoja tai apteekkien nimiä.

Älä koskaan tilaa lääkkeitä sivustolta, joka mainostaa reseptilääkkeitä.

Ilmoita epäilyttävistä sivustoista Fimealle osoitteeseen kirjaamo[at]fimea.fi

9:09 Fimean ylilääkäri ja farmaseutti Vesa Mustalammi ei koe, että juuri tietyt lääkkeet olisivat vaarallisia, vaan kaikkiin lääkkeisiin liittyy riskejä. Asiantuntijat muistuttavat, että itsehoitolääkkeiden kanssa apteekista saatu neuvonta on äärimmäisen tärkeää.

Lähteet: Suomen Apteekkariliitto, Terveyskirjasto