Olavi Uusivirtaa on kysytty useasti TTK:hon – tästä syystä laulaja ei ole lähtenyt mukaan

7:06imgKurkista TTK-studion tunnelmiin – haastattelussa Olavi Uusivirta ja Ernest Lawson
Julkaistu 07.09.2025 13:15
Olavi Uusivirta esiintyy syksyn ensimmäisessä suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä. Muusikko paljasti MTV Uutisille, että häntä itseään on kysytty useasti ohjelman tähtioppilaaksi. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden suorat lähetykset alkavat sunnuntaina 7. syyskuuta.

Kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä esiintyy muusikko Olavi Uusivirta, jonka perjantaina julkaistu kappale Jumalat juhlivat öisin on tuttu TTK:n tämän vuoden trailerista. Uusivirta esittää uuden kappaleensa suorassa TTK-lähetyksessä.

Uusivirta kertoi aiemmin tällä viikolla MTV Uutisille, että häntä on kysytty useita kertoja mukaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan. Muusikko laskeskeli, että kutsu on esitetty hänelle seitsemän tai kahdeksan kertaa.

Olen toistaiseksi kieltäytynyt. Olen ollut tosi ilahtunut, että minua on kysytty aina uudestaan ja uudestaan, mutta minulla on vähän ristiriitainen suhde televisiossa esiintymiseen. Toisaalta rakastin aina lapsena katsoa telkkaria, mutta minua myös jännittää tosi paljon. Ajattelen, että minulla menisi yöunet, jos joudun joka viikko olemaan telkkarissa. Se on ehkä vähän liian stressaavaa, hän pohti.

– Mutta katsotaan, never say never, hän lisäsi. 

Uusivirta on vuosien varrella seurannut TTK:ta vaihtelevasti. Hän on katsonut ohjelmaa etenkin silloin, jos joku hänen ystävistään on ollut siinä mukana. 

Tänä vuonna TTK-parketille astelee peräti kolme Uusivirran ystävää: muusikko Mira Luoti, näyttelijä Johannes Holopainen ja entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri

– Onkin itseasiassa aika vaikeat paikat, en tiedä, ketä minä eniten nyt kannustaisin tai fanittaisin. Toivon kaikille paljn menestystä. Voi olla, että tänä vuonna pitää katsoa koko kausi, hän sanoi.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

