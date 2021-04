Oikeuskansleri Pöysti: Kelan automaattisesta päätöksenteosta tulisi säätää lailla

Kela on luvannut muuttaa toimintaansa

Lainsäädännön puute on Kelan mukaan este automaatioon liittyville kehityshankkeille.

Kelan päätöksiin ei ole kirjattu tietoa, että ratkaisu on tehty automaattisessa käsittelyssä. Kela on luvannut muuttaa toimintaansa ja jatkossa päätöksessä kerrotaan, jos se on tehty automaattisessa käsittelyssä.