Wagneriin kytketty venäläissoturi oikeuden eteen Kouvolassa – MTV Uutiset paikan päällä

Oikeudenkäynnin on määrä alkaa kello 12.45. MTV Uutiset on paikan päällä. Torden itse osallistuu oikeudenkäyntiin etäyhteydellä vankilasta.

Oikeusjutussa on kyse siitä, rikkoiko Torden lakia saapuessaan Suomeen vuosina 2023 ja 2022.

Tordenilla on koko Schengen-aluetta koskeva maahantulokielto. Oikeudenkäyntiavustajansa Heikki Lampelan mukaan Torden kuitenkin kiistää syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Tuli Suomeen perheensä perässä

Elokuussa Torden sai Malginan mukaan tietää, että häntä on pyydetty luovutettavaksi Ukrainaan epäiltyjen terrorismirikosten takia.

EU-pakotteiden mukaan Torden on vastuussa toimista, jotka uhkaavat Ukrainan suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä maan turvallisuutta.

KKO: Ei voida luovuttaa Ukrainaan

KRP:n työ on edelleen kesken. KRP ei ole kommentoinut käynnissä olevaa esitutkintaa.

Kiistää sotarikokset

Torden on kiistänyt myös sotarikosrikosepäilyt jyrkästi avustajiensa välityksellä. Malgina kommentoi MTV:lle elokuussa, ettei Ukrainan väittämistä terrorismirikoksista ole esitetty mitään näyttöä.

Tordenin edustamaa Rusitsh-joukkoa on kuvailtu uusnatsiryhmäksi. Joukon ykkösmiehenä pidetty Aleksei Miltsakov on jopa suoraan julistautunut natsiksi.

Entisessä Leningradissa vuonna 1987 syntynyt Torden on puolestaan kuvaillut itseään "venäläiseksi patriootiksi".

– Torden sanoo, että hän on pohjoismaalainen ihminen, eli hänellä on sukujuuret Norjasta. Hän on valmis kantamaan seuraamuksia omista teoistaan, mutta hän ei missään nimessä kannata terrorismia eikä hän ole syyllistynyt terrorismitoimintaan, Malgina kommentoi elokuussa.