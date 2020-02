Oikeus ratkaisi: Kalastaja ei saa tulla poliisiasemalle fileerausveitsen kanssa – mies itse piti kansalaisoikeutena ja vaati huimia korvauksia

Itä-Suomen hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden päätöksen, jonka mukaan kalastaja ei voi tulla töissään käyttämien puukon ja fileerausveitsen kanssa poliisiasemalle, eritoten kun hänen kotinsa on tarpeeksi lähellä.

Vaati tuhansia "kansalaisen perusoikeuden" rikkomisesta

– Lisäksi [mies] on loppulausunnoissaan kertonut, että kansalaisen perusoikeus on kuljettaa kyseisiä esineitä mukanaan yleisillä paikoilla, käräjäoikeuden ratkaisusta ilmenee.

Asui noin puolen kilometrin päässä

Oikeuden päätös perustuu järjestyslakiin. Sen mukaan toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on kiellettyä yleisellä paikalla. Hallussapito on kuitenkin sallittua, jos se on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen.