Kokkolassa ammuttu, uhrilla vakavat vammat – epäilty yhä karkuteillä

Pohjanmaan poliisi tutkii Kokkolan keskustan alueella perjantai-iltana tapahtunutta ampumistapausta.
Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa tapahtui perjantaina ampumistapaus, jossa yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Asiasta kertoi sunnuntaina Pohjanmaan poliisi. 

Keskipohjanmaa uutisoi eilen lauantaina ampumisen tapahtuneen Pitkänsillankadulla sijaitsevan ravintolan lähistöllä.

Poliisin mukaan teosta epäiltyä ei tavoitettu tapahtumapaikalta. Poliisi kertoi etsineensä epäiltyä eri puolilta Kokkolaa ja lähikuntia koko viikonlopun ajan. 

Tänään sunnuntaina iltapäivällä epäilty oli edelleen tavoittamatta.

Poliisi sai myöhään perjantaina ilmoituksen verta vuotavasta uhrista ravintolan edustalla maassa keskustan alueella. Uhrin mukaan häntä oli ammuttu, kertoi poliisi.

Uhri toimitettiin poliisin mukaan paikalta sairaalahoitoon. Poliisin tiedon mukaan uhrilla on vakavia vammoja, mutta ei välitöntä hengenvaaraa.

Sivullisille ei poliisin käsityksen mukaan aiheutunut vaaraa ampumisesta. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä ja ampuma-aserikoksena.

