Oikeus lähtee harvinaiselle matkalle Liberiaan penkomaan väitetyn sotakomentaja-kannibaalin hirmutekoja: "Olosuhteet ovat täysin vieraat ja haastavat"

Asian pääkäsittely on tänään aloitettu Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Väitetyt rikokset tapahtuivat länsiafrikkalaisen Liberian valtion sisällissodassa vuosina 1999–2003.

Oikeusprosessista on tulossa pitkä ja poikkeuksellinen.

Liberiassa kuullaan kymmeniä todistajia

Juttua käsitellään kaksi viikkoa Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella, jonka jälkeen käräjäoikeuden kokoonpano tekee katselmusmatkan Liberiaan. Paikalla on tarkoitus kuulla kymmeniä todistajia ja vierailla väitettyjen rikosten tekopaikoilla.

– Reilun viikon päästä on tarkoitus lähteä Liberiaan, jossa olosuhteet ovat täysin vieraat ja haastavat. Paikalla on ryhmä, joka järjestää oikeudelle ja puolustukselle puitteita siellä toimimiseen. Oikeus on päättänyt, että käymme tekemässä katselmuksen maaseudulle, jossa olosuhteet viikon aikana ovat ehkä hieman haasteellisemmat, Gummerus kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.