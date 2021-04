Liberia-oikeudenkäynti matkaa Sierra Leoneen: Tampereella asuvaa miestä syytetään hirmuteoista

Tampereella asuvaa sierraleonelaismiestä syytetään muun muassa murhista, törkeistä raiskauksista ja törkeästä sodankäyntirikoksesta Sierra Leonen naapurimaan Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Syytetty Gibril Massaquoi, 52, on kiistänyt kaikki syytteet.

Aiemmin tuomioistuin, syyttäjät ja puolustus kuulivat Liberiassa yli 50:tä todistajaa, joista suurin osa oli syyttäjän nimeämiä. Sierra Leonessa on puolustuksen todistajien vuoro.

– He ovat henkilöitä, jotka tuntevat päämieheni ja tietävät hänen sijainnistaan, liikkumisistaan ja tekemisistään eri ajankohtina. Parin viikon aikana on tarkoitus kuulla toistakymmentä todistajaa, Massaquoin asianajaja Kaarle Gummerus kertoo.

Todistajien kuulemisessa monia haasteita

Näyttö jutussa perustuu paljolti todistajien kertomaan, mutta heidän kuulemisensa 20 vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen on ollut monin tavoin haastavaa. Vaikeaa on ollut esimerkiksi määrittää, milloin todistajien kertomat asiat ovat tarkalleen ottaen tapahtuneet.

Sen takia puolustus on pyytänyt lisätutkintaa Liberian pääkaupungin Monrovian tapahtumista 2000-luvun alkuvuosina. Puolustus haluaa asiantuntijalausunnon siitä, mitä sodan tapahtumista historiallisesti tiedetään. KRP on toimittanut lausuntopyynnön asiantuntijalle Ruotsin Försvarshögskolaniin, joka vastaa Suomen maanpuolustuskorkeakoulua.

– Pyrimme kytkemään asioita historiallisiin tapahtumiin, joiden ajankohta voidaan varmuudella selvittää. Ihmisten on vaikea muistaa vuosilukuja, mutta heidän voi olla helpompi muistaa, että se tapahtui esimerkiksi samaan aikaan, kun tietylle alueelle hyökättiin tai siellä oli muutoin sotatoimia, Gummerus sanoo.

Osa todistajista kertoi asioista toisin oikeudessa

– Väitetyistä teoista on kulunut pitkä aika, minkä lisäksi ihmiset on kuultu poliisin toimesta keskimäärin pari vuotta sitten. Se, että johtuivatko kertomusten muuttamiset siitä, että ihmiset muistivat asioita eri lailla, vai oliko kyse puhtaasti täsmennyksistä tai muusta, on lopuksi arvioitava asia.