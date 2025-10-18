Porin lauantai-illassa porisee. Jääkiekon SM-liigan kärkiseura Ässät avasi ottelun Helsingin IFK:ta vastaan tymäkästi.

Yhdentoista ja puolen minuutin jälkeen taululla oli Ässille 2–0.

Ensimmäisen kerran helähti jo kahden minuutin temmellyksen jälkeen. Ässien jauhaessa ylivoimaa Petteri Nurmi antoi tulta siniviivalta, ja Jonne Tammela ohjasi limpun reppuun (video alla).

1:07 Näin syntyi Ässien 1–0 Jonne Tammelan ohjaamana.

Seuraavan osuman sihautti yläpussiin Patrik Juhola. HIFK-maalivahti Rastislav Elias oli kyljellään oman puolustajan Aron Kiviharjun kanssa tulleen hienoisen kontaktin jälkeen.

Näet 2–0-maalin ylälaidan videolta.

Siinä missä loistokkaan alkukauden pelannut Ässät on sarjakärkenä, HIFK:n sesonki on mennyt surkeasti olkoonkin että alla on kaksi perättäistä voittoa. HFIK on 16 joukkueen sarjassa 14:ntenä.