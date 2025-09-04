Ohjelmistojätti otti käyttöön tekoälyn: Tuhansille potkut

Vielä vuosi sitten lähes kaikki asiakaskeskustelut Salesforcen palvelussa hoidettiin ihmisten toimesta.

Suuri yhdysvaltalainen ohjelmistoyritys Salesforce on vähentänyt noin 4 000 työpaikkaa asiakastuestaan. Aiheesta uutisoi taloussivusto GuruFocus.

Samaan aikaan tekoäly on ottanut hoitaakseen yhä suuremman osan tehtävistä, kertoi toimitusjohtaja Marc Benioff The Logan Bartlett Show -ohjelmassa.

Benioffin mukaan Salesforce on vähentänyt maailmanlaajuisen tukihenkilöstönsä 9 000:sta noin 5 000:een.

– Tarvitsen vähemmän työntekijöitä, hän sanoi.

Benioff totesi, että tekoälyjärjestelmät auttavat ihmisiä työskentelemään tehokkaammin.

Tekoälyn aiheuttama muutos on ollut erittäin nopea. Vielä vuosi sitten lähes kaikki asiakaskeskustelut Salesforcen palvelussa hoidettiin ihmisten toimesta.

Benioffin mukaan nyt vuorovaikutukset jakautuvat puoliksi tekoälyn ja ihmisten kesken.

Aiheesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Kauppalehti.