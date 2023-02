Tekoälyn avulla väsättyjen satojen novellien tulva tukki perinteikkään scifi-lehden järjestelmät

Clarkesworldin päätoimittaja Neil Clarke tviittasi , että koneellisesti tuotettujen novellien hyökyaalto on ollut helmikuussa valtava. Clarke kertoi blokanneensa yli 500 kirjoittajaa, jotka tyrkyttivät lehdelle julkaistavaksi tekoälyllä tehtyjä novelleja.

– Ohjeissamme todetaan jo, että me emme halua tekoälyn avulla kirjoitettuja tai avustettuja teoksia. Mutta he eivät siitä piittaa. Rasti ruutuun tarjouslomakkeella ei heitä karkota. He vain valehtelevat, Clarke tviittasi.