Ohisalo kuohutti lamatviitillään: Tutkija muistuttaa, että Suomen talouskriisiä ei voi nyt verrata vuoteen 1992 ja olisi kaivannut perusteluja yhteen ministerin väitteeseen

Ohisalo tähdentää sitä, miten tärkeää koulutukseen panostaminen on nyt koronan aikana ja pandemian jälkeen.

– Poikkeuksellinen aika on osoittanut, miten tärkeää on, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea ajoissa.

Lamaleikkausten vaikutuksista ei ole kattavaa tietoa

– Koulutusresurssien vaikutuksia koskeva tutkimus on ylipäätään aika ristiriitaista. Vaikutukset riippuvat varmasti siitä, miten leikkaukset toteutettiin. Onnistuttiinko esimerkiksi koulutuksen tehostamisessa niin, että laatu ei kärsinyt. Voisi toki ajatella, että laman aikana ei hirveän harkittuja leikkauksia ehditä tekemään eikä huolella suunnittelemaan säästöä.

– Sinällään on siis helppo arvella, että leikkauksilla on ollut pitkäaikaisia vaikutuksia, mutta selvää näyttöä siitä ei ole, Virtanen tiivistää.

– Siihen Ohisalon väitteeseen, että koulutuksen resurssit eivät olisi palautuneet lamaa edeltävälle tasolle 30 vuodessa, olisin kaivannut perusteluja. Minun käsitykseni on, että jo 2000-luvun alussa mentiin koulutusresursseissa 90-luvun lamaa edeltävälle tasolle ja sen ohikin.

Lama vaikutti lapsiin monella tavalla

– Korona on vaikuttanut elämään muutenkin kuin taloudellisen laskusuhdanteen kautta. Se on aiheuttanut sosiaalista eristäytymistä, harrastukset ovat tauolla ja ihmisillä voi olla huolta omasta ja läheisten terveydestä ja turvallisuudesta. On paljon tekijöitä, joilla voi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia.