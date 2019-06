Odottava äiti kuristettiin ja vauva leikattiin ulos kohdusta – "ällöttävästä ja erittäin häiritsevästä" rikoksesta kuuluu edes jotain hyvää: "Lapsi taistelee ja näyttää selviytyvän"

Isän lakimiehen mukaan vauvalla on vielä pitkä toipuminen edessään, mutta lapsi taistelee ja näyttää selviytyvän.

Tekijöiksi epäillyt äiti ja tytär

Fox News kertoo, että vanhemman naisen poikaystävä, 40-vuotias Piotr Bobak on syytettynä avunannosta rikokseen, koska häntä epäillään ruumiin hävittämisestä.

Murhaaja väitti vauvaa omakseen

Perhe on iloinen lapsen selviämisestä, mutta he ovet edelleen huolissaan siitä, miten murhasta pidätetty nainen onnistui esittämään, että lapsi on hänen.