OAJ: Lakot alkavat väistämättä ensi viikolla – 80 000 työntekijää jää kotiin, koulut ja päiväkodit kiinni 10 kaupungissa

Juko ja JAU ovat kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt. Juko on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Julkisen alan unioni JAU puolestaan koostuu Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä ja Jytystä, joka neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Tiistaina alkavaksi suunniteltu viikon mittainen lakko on sulkemassa kouluja ja päiväkoteja eri puolilla Suomea. Kaikkiaan lakossa olisi mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää.

– Ratkaisun etsimisen osalta tilanne on se, että asia on sovittelulautakunnan käsissä. Mutta millä aikataululla ja miten he etenevät, aika näyttää, Luukkainen tuumaa.