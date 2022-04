Analyysi: Kunta-alan riidassa ei paineta vielä paniikkinappia – uskoa sopuun on yhä ilman valtion lisäbudjettia

On vaikea nähdä, että työntekijäjärjestöille riittäisivät yleisen linjan mukaiset noin kahden prosentin korotukset pariksi vuodeksi, joten Kuntatyönantajan olisi jonkin verran tultava vastaan yleisen linjan yli. Prosenttiyksiköt ovat kalliita, mutta niin ovat ongelmat kuntakentälläkin.

Tämän takia kolme viikkoa työskennellyt sovittelulautakunta ei ole pystynyt jättämään sovintoesitystä, vakka osapuolten sanotaan lähentyneen toisiaan ja joitakin tekstikysymyksiä on ratkaistu.

Ei vielä paniikkia

Ensi tiistaina monet julkiset palvelut seisahtuvat kymmenessä kaupungissa viikoksi, kun Juko, JHL ja Jyty aloittavat viikon lakon. Yli 81 000 työntekijää on lakossa.

Ulospäin tilanne näyttää synkältä, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan sovittelulautakunnan työhön on vielä uskoa.

Antti Rinteen (sd.) lähtö pääministerin paikalta osittain Posti-jupakan seurauksena on lisäksi äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka tulenarkoja työmarkkinakysymykset voivat hallitukselle olla.

Ministeritason ulostuloja on varottu, vaikka hallituspuolueista ainakin Vasemmistoliiton, Sdp:n ja vihreiden riveissä on kannatettu tuntuvia palkankorotuksia.

– Hämmästelen sitä, etteivät päättäjät ota hoitajapulaa tosissaan. Hoitajat hakeutuvat muille aloille pienen palkan ja huonojen työolojen vuoksi. Tämä on tosiasia, joka ei ratkea itsestään, Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoi tiedotteessa.

Hallituksella on joitakin suunnitelmia hoitajapulaa varten, mutta suunnitelmat eivät nyt etene niin kuin on toivottu.

– Marraskuussa hallitus käynnisti hankkeen, joka tähtää siihen, että me saamme todella otteen tästä pahenevasta hoitohenkilöstöpulasta ja henkilöstön riittävyydestä. Tällä hetkellä maalis—huhtikuussa on ollut se tilanne, että nämä työmarkkinaneuvottelut ja siihen liittyvät erimielisyydet ovat jossain määrin haitanneet tämän hankkeen edistymistä. Siinä on tarkoitus käydä läpi niin koulutusasiat, työnjakoasiat, työkulttuuriasiat kuin ict:n käyttö, kaikkiaan 15 eri asiaa, Lindén kuvaili.