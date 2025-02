Nyt tulee faktaa SM-liigan isosta uudistuksesta – "Satakunta jäähyä enemmän"

Jääkiekon SM-liiga teki tälle kaudelle merkittävän liikkeen, kun se pyrki kitkemään niin sanottua estopelaamista pois sarjasta. Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen lataa nyt konkretiaa pöytään.

Liigan uudistuksessa huomio keskittyi erityisesti estämis- ja kiinnipitämistilanteisiin. Niiden kitkemisellä pyrittiin siihen, että taito ja nopeus korostuvat entisestään pelissä.

Liigan uudistus on ehtinyt herättää kuitenkin närää. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi puhui vuoden alkuvaiheilla siitä, miten Liigan linja on lähtenyt ”lipsumaan”.

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen jakaa aiheeseen oman kantansa.

– Kiinnipitämisten osalta peli on muuttunut selvästi aiemmasta. Nyt on enää vähän sellaisia tilanteita, missä puolustava pelaaja puolustaa molempia käsiään käyttäen. Estämisissä on enemmän harmaata aluetta, mikä on johtanut siihen, että mielipiteitä on myös enemmän. Yhtä lailla silläkin saralla on menty eteenpäin, kun jäähyjä on tullut satakunta enemmän, Markkanen mainitsee helmikuun alkuvaiheilla.

MTV Urheilu sai käsiinsä faktaa Liigan viime vuosien jäähykehityksestä. Vertailussa on otettu huomioon syyspätkä eli ennen joulukuun loppua pelatut ottelut (kausilta 2021–22, -22–23, -23–24 ja -24–25).

Kun syksyn jäähymääriä vertaa edelliskauden lukemiin, kaikista suurimmat muutokset ovat tapahtuneet vähemmän yllättäen estämisten ja kiinnipitämisten saralla. Liigan syyskaudella jaettiin 44,6 prosenttia enemmän estämisjäähyjä kuin edellissyksynä (2024–25: 243, 2023–24: 168). Kiinnipitämisjäähyjä tuli 35 prosenttia enemmän (2024–25: 374, 2023–24: 277).

Muilla sektoreilla muutokset jäivät varsin pieniksi. Merkillepantavaa on se, että Liigassa jaetut väkivaltaisuusjäähyt ovat pudonneet selvästi kahden vuoden takaisista lukemista (2022–23: 225, 2024–25: 174).

Lähde: LiigaMTV

– Saamme koko ajan feedbackia eli palautetta estopelaamismuutokseen liittyen ja viemme sitä tuomareille eteenpäin. Kyse on nyansseista, jotka vievät aikaa. Prosessi etenee ja sitä jatketaan niin pudotuspeleissä kuin myös ensi kaudella. Tämä on uudistus, jonka haluamme viedä maaliin. Jatkamme tällä tiellä, Markkanen ilmoittaa, lisäten perään:

– Tiedostimme sen, että tämä on haastava ja vaikea prosessi, mikä herättää mielenkiintoa. Olemme hyväksyneet sen, että valmista ei tule kuukaudessa tai kahdessa. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että olemme yhtenäisesti sitoutuneet tähän. Kaikki toimijat; seurat, tuomarit kuin koko Liiga. Käymme totta kai keskusteluja siitä, mikä on mennyt hyvin ja missä on parannettavaa.