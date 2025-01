SM-liiga lipsunut jättiuudistuksessaan – Jussi Markkanen tunnistaa ongelman: "Hyväksyn kritiikin siltä osin"

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen pitää estopelaamisen sääntötulkinnoista esitettyä kritiikkiä pääosin aiheellisena.

Jääkiekon SM-liigassa tehtiin kuluvalle kaudelle merkittävä tuomarilinjan tiukennus pelitilanteisiin, joissa vastustajaa hidastetaan kiinnipitämällä ja estämällä.

Tiukemmalla sääntötulkinnalla oli myös pelaajien ja valmentajien kuin urheilujohtajien ja erotuomarien vankka tuki. Kauden mittaan erotuomarilinja on kuitenkin tuntunut lipsuneen.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi peräänkuulutti torstaina Liigaviikko-ohjelmassa SM-liigan urheilujohtajalta Jussi Markkaselta ja erotuomarijohtaja Jyri Rönniltä selkeää ryhtiliikettä estopelaamisen kitkemiseksi.

Kiven mukaan liigaseurojen päävalmentajat ja urheilupomot ovat yhtä lailla olleet huolissaan linjan löystymisestä kauden mittaan.

Liigan urheilujohtaja Markkanen tunnistaa kritiikin ainakin osittain aiheelliseksi. Hän kuitenkin näkee, että varsinkin kiinnipitämiset ovat selvästi vähentyneet.

– Ensinnäkin on hyvä todeta, että peli on Liigassa uusien tulkintojen myötä muuttunut selvästi ennen kaikkea kiinnipitämisen osalta. Onhan siellä sellaiset pysähtyneet kamppailutilanteet, joissa sitomalla ja kiinnipitämällä peliä hidastetaan, vähentyneet, ja olemme siihen tyytyväisiä, Markkanen sanoo.

– Kaikki ei toki ole valmista. Estämisen kanssa meillä on varmasti vielä töitä. Hyväksyn kritiikin kyllä siltä osin, hän lisää.

SM-liigassa on Markkasen mukaan oltu kauden alusta asti selvillä siitä, että nimenomaan estämistilanteiden osalta rajalinjan löytäminen on ollut kiinnipitämistä hankalampaa.

– Tiesimme, ettei tämä tule kuntoon sormia napsauttamalla, kun kysymys on tavallaan kulttuurin muutoksesta. Ensinnäkin se vaatii kaikki mukaan, ja hienoa että olemme saaneet, mutta yhtä lailla muutoksen tekeminen vie aikaa, Markkanen sanoo.

– Samalla täytyy ymmärtää, että emmehän me missään nimessä ole valmiita. Se on iso haaste. Siinä mielessä kritiikki on ihan aiheellista, hän myöntää.

NHL:ssä muutosten sisäänajo vei vuosia

SM-liiga on ottanut estopelaamisen kitkemisessä mallia ennen kaikkea Pohjois-Amerikasta, joten kyse ei ole esimerkiksi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n yleinen linjamuutos. Peliä on haluttu Suomessa nopeuttaa, ja muutostyö on saanut laajan tuen eri toimijoiden kesken.

– Se antaa pohjan sille, että se muutos on mahdollinen. Olemme tosi tyytyväisiä siihen, että kaikki tahot ovat olleet hyvin näissä talkoissa mukana. Meillä on ollut erittäin hyvä työrauha sen kanssa.

– Kun NHL teki muutoksen [kahvauspelaamiseensa], niin he ovat puhuneet, että se kesti 2–3 vuotta ennen kuin he saivat siistittyä pelin.

– Tuloksia pitää näkyä lyhyessäkin mittakaavassa. Mielestäni ennen kaikkea kiinnipitämisen osalta niitä on nähtykin. Sitä on selvästi vähemmän kuin aikaisemmin. Estämisen osalta ollaan varmasti vielä vaiheessa, Markkanen sanoo.

Mitään erityistä välitarkistusta ei Liiga ole Markkasen mukaan tässä vaiheessa kautta tekemässä. Kyse on jatkuvasta keskustelusta erotuomarien ja seurojen kanssa. Linjan olisi kuitenkin syytä vakiintua ennen kevään pudotuspelejä, joissa yksittäiset tilanteet nousevat vielä merkittävämpään rooliin.

– Mitä tulee linjan löystymiseen, niin varmasti kaikilta osin emme ole ihan onnistuneet, mutta yhtä lailla haluamme huolehtia siitä, että linjamme pitää. Tulemme siihen panostamaan, se on ihan selvä asia.

– Tätä haluamme korostaa koko ajan, että otteluiden alut ja ensimmäiset erät ovat tosi tärkeitä myös tuomaritoiminnan osalta, että millaisia vihellyksiä alusta asti tehdään, koska ne asettavat kuitenkin sen pelin linjan, Markkanen kommentoi.