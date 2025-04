Rikard Grönborg esitti rajun väitteen Liigan toiminnasta – nyt tuli vastine: "Ei meillä ole tarvetta hiljentää ketään"

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg väitti keskiviikkona, että hänelle on lyöty ”suukapula”, minkä myötä hän ei enää kommentoinut Liigan tuomaritoimintaa Ilves-puolivälieräsarjan loppuhetkillä. Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kommentoi nyt Grönborgin rajua väitettä.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg on ottanut aktiivisesti kantaa Liigan tuomaritoimintaan liittyen lukuisissa lehdistötilaisuuksissa. Sama meno jatkui myös Ilves-puolivälieräsarjan alkuhetkillä.

Grönborgin linja kuitenkin muuttui kolmannen ja neljännen Ilves-pelin yhteydessä. Kun häneltä kysyttiin asiasta eli hänen kannanmuutoksestaan, Grönborg täräytti kovan väitteen pöytään.

– Minulla on suukapula, joten en voi sanoa mitään, Grönborg vastasi Ilta-Sanomien mukaan.

Grönborgilta tiedusteltiin, että onko hän tai Tappara saanut Liigalta sakkoja, mikä voisi osaltaan vaikuttaa hänen kommentointilinjaansa.

– Minulla on suukapula. En voi sanoa, Grönborg toisti.

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kiistää, että sarjan johto olisi ”hiljentänyt” Grönborgin.

– Termi on varmasti väärä. Emmehän me edes voi, eikä meillä ole tarvetta hiljentää ketään. Sitä en tietenkään osaa sanoa, että mitä Tappara ja heidän työntekijänsä ovat sopineet heidän sisäisissä keskusteluissaan tämän tapauksen suhteen, Markkanen toteaa MTV Urheilulle, jatkaen:

– Liigan osalta voin kommentoida sen, että sarjan johtoryhmässä kaikki seurat ovat tehneet yhteisen päätöksen siitä, miten tuomaritoiminnasta puhutaan. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan. Tuosta näkökulmasta katsottuna voin vahvistaa sen, että olemme käyneet Tapparan ja Grönborgin kanssa keskusteluja siitä, miten asioita tuodaan esille ja mitä olemme yhdessä sopineet. Niin kuin olemme keskustelleet muidenkin seurojen kanssa, jos jotain tarvetta on ilmennyt. Ennen kaikkea olemme puhuneet yhdessä sovituista pelisäännöistä ja siitä, että niistä pidetään kiinni.

Onko Liiga antanut sakkoja Tapparan tai Grönborgin suuntaan?

– Emme käsittele näitä asioita julkisesti. Olemme noudattaneet tuota linjaa jo pidemmän aikaa. Niin kuin tuossa totesin, olemme keskustelleet Tapparan ja Grönborgin kanssa, sillä meidän täytyy huolehtia siitä, että tuomarit saavat riittävän työrauhan. Kyllä me kritiikkiä kestämme, ei siitä ole kysymys. Kyse on sävystä, kunnioittamisesta ja tavasta toimia, Markkanen vastaa.

– Haemme sitä, että pelien keskellä pystytään kunnioittamaan vastustajia, seuroja, tuomareita, kaikkia liigayhteisön jäseniä ja sen ympärillä olevia. Meillä on olemassa code of contact (käytösopas), mikä on tehty yhdessä seurojen kanssa. Se ohjaa meitä tässäkin asiassa, Markkanen jatkaa.

Isossa kuvassa Liigan ympärillä on tällä hetkellä paljon hyvää. Eri liigapaikkakunnilla pelataan laadukasta ja intensiivistä jääkiekkoa, mikä vetää mukaansa. Kaiken lisäksi koko kevään tilanne on auki – tällä hetkellä on lähes mahdotonta sanoa, että mikä seura voittaa finaaleiden päätteeksi mestaruuden.

Puhumattakaan ensi viikolla alkavasta karsintasarjasta Pelicansin ja Jokereiden välillä.

– Olen todella tyytyväinen siihen, millaista jääkiekkoa olemme nähneet ja miten seurat ovat ottaneet haasteen vastaan, kun he haluavat kehittää tätä liigaa ja sen urheilutuotetta. Yllätyksellisyys on yksi asia, mutta samaan aikaan pelin ja voittamisen vaade on todella korkealla tällä hetkellä. Sitä on ilo seurata. Paljon hyviä asioita on tällä hetkellä päällä, Liigan urheilujohtaja Markkanen allekirjoittaa.

Liigan puolivälierät jatkuvat perjantaina, kun KalPa isännöi Kuopiossa Ässiä. KalPa johtaa sarjaa voitoin 3–1. Kaikki muut puolivälieräsarjat ratkesivat keskiviikkona. Jatkossa ovat jo Lukko, Ilves ja SaiPa.

Pelicansin ja Jokereiden liigakarsinnat käynnistyy puolestaan ensi tiistaina Lahdessa.

