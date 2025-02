SM-liigaan tuodaan NHL:stä tuttua järjestelmää – kaikki valmiina, nyt odotetaan päätöstä

SM-liiga on valmis ottamaan käyttöön niin sanotun paitsiohaastojärjestelmän. Asiasta kertoo Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen.

Liiga on edistänyt paitsiohaastouudistusta viime kesästä lähtien. Projektin aikana jokaiseen Liiga-areenaan on asennettu neljä uutta kameraa. Näistä kaksi on sijoitettu siniviivojen päälle ja kaksi maalien taakse. Lisäksi kunkin areenan urheilun käyttöön tarkoitettuja verkkoyhteyksiä on parannettu.

Haastoihin liittyvää proseduuria on testattu eri halleissa ja Liigan tilannehuoneessa talven aikana. Päätöksen paitsiohaastojen käyttöönotosta tekee Liigan johtoryhmä, joka koostuu seurojen toimitusjohtajista, Liigan edustajista sekä Suomen jääkiekkoliiton edustajasta.

– Tekninen valmius on nyt olemassa. Liigan johtoryhmä päättää, että otetaanko uudistus käyttöön jo tässä vaiheessa vai syksyllä. Päätöksiä on tarkoitus tehdä piakkoin, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo.

Markkasen mukaan uudistuksen testausjakso päättyi tammikuun lopussa.

– Sen jäljitä olemme siinä tilanteessa, että teknisestä näkökulmasta katsottuna olemme valmiita ottamaan uudistuksen käyttöön, Markkanen vahvistaa.

Patsiohaastoproseduuri etenee niin, että tilanteessa puolustavan joukkueen valmennus voi haastaa maaliin johtaneen tilanteen, mikäli on herännyt epäilys siitä, että tilanteessa nähtiin paitsio.

Mikäli haasto epäonnistuu, haaston tehneelle joukkueelle tuomitaan kahden minuutin käytösrangaistus. Toinen epäonnistunut haasto tuottaa 2+2-minuutin rangaistuksen.

Jääkiekkoliiga NHL on käyttänyt paitsiohaastojärjestelmää syksystä 2017 lähtien.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kuvaa haastoproseduurista, missä NHL-linjatuomarit ovat tarkistelemassa potentiaalista paitsiotilannetta.2023 NHLI

Kevään ohjelma

SM-liiga raotti tiistaina myös alkavan pudotuspelikevään aikatauluja. Liigan runkosarja päättyy 15.3, minkä jälkeen ohjelmassa on ensimmäinen pudotuspelikierros, johon osallistuvat runkosarjassa sijoille 5.–12. päätyneet joukkueet. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella on käytössä paras viidestä -malli.

Liigan puolivälierät käynnistyvät 26. maaliskuuta. Liigan puolivälierät, välierät ja finaalit pelataan sarjasta seitsemästä -systeemillä.

Liigan välierät käynnistyvät 11. huhtikuuta ja finaalit 25.4. Liigan finaaleiden viimeinen mahdollinen pelipäivä on 7.5. Liigan mukaan sarjojen aloitus- ja lopetuspäivämääristä pyritään pitämään kiinni.

Tänä keväänä Liigassa pelataan myös playout-sarja, jossa kohtaavat runkosarjassa sijoille 15. ja 16. päätyneet joukkueet. Kyseinen sarja käynnistyy 19.3. ja sarja pelataan paras seitsemästä -formaatilla.

Playout-sarjan häviäjä on selvillä viimeistään 31.3. Playout-sarjan voittajan kausi päättyy ja häviäjä kohtaa liigakarsinnoissa Mestiksen mestarin, joka on selvillä viimeistään 4.4.

Karsintasarja pelataan paras seitsemästä -formaatilla. Sarja käynnistyy 8.4. ja karsintojen mahdollinen seitsemäs ottelu on ohjelmassa 19.4.

Karsintasarja saattaa alkaa aiemmin, mikäli sitä edeltävät sarjat ovat menneet jo aikaisemmin poikki.