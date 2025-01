SM-liigan merkittävä uudistus tärveltymässä täysin – Karri Kiveltä suora vaatimus: "Se on tehtävä"

SM-liigan kauden alla tiukentuneet sääntötulkinnat ovat löystyneet kauden edetessä, arvioi MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi. Kiven mielestä SM-liigan pomojen on palautettava tilanne pikimmiten syksyn tasolle.

Jääkiekon SM-liiga ilmoitti kauden alla tuomarien puuttuvan aiempaa tiukemmin niin sanottuun estopelaamiseen. Tavoitteena oli tuoda pelaajien taito-ominaisuuksia paremmin esiin karsimalla peliä hidastavat roikkumiset ja estämiset pelistä.

Aiempaa tiukempi sääntötulkinta toi tulosta, ja Karri Kiven mielestä uudistus oli onnistunut.

– Muutokset ja niiden toteuttaminen, ja tuomarien vihellykset ja pelaajat, miten he reagoivat, se oli erinomaista, Kivi sanoo MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa.

Nyt tammikuun alkupuolella, kun runkosarjaa on pelattu lähes kaksi kolmannesta, on uudistus kuin muisto menneestä. Tuomarilinja on Kiven mielestä löystynyt viimeisen reilun kuukauden aikana huomattavasti. Vielä alkukaudesta vihellettyjä tilanteita on alkanut mennä yhä ja enemmän läpi.

Epäselva tilanne on omiaan luomaan jännitteitä SM-liigassa.

– Kaikki päävalmentajat ja urheilupomot on selvästi sitä mieltä, että on liian häiritsevää, miten paljon katsotaan tilanteita läpi (sormien), Kivi sanoo.

– Yksinkertaisesti kaikkia kismittää se, että katsotaan liian paljon tilanteita läpi (sormien). Se ei ole tuomareiden vika, vaan nyt tämä on pomohomma. Pomot pistävät sen poikki, uusi lähtö, koska tämän ei missään tapauksessa kannata antaa jatkua kevääseen saakka.

Kivi havainnollisti Liigaviikossa huomioitaan esimerkkivideoiden kera. Voit katsoa Kiven nostot ja tiukat terveiset SM-liigan johdolle pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Kiven mielestä SM-liigan urheilujohtajan Jussi Markkasen ja erotuomarijohtajan Jyri Rönnin tulee puuttua tilanteeseen pikimmiten. Uhkana on, että muuten estopelaaminen lisääntyy entisestään.

– Ei voi katsoa vain, että antaa asioiden mennä ja kyllä se siitä, vaan nyt, tiukka ote ja selväksi se homma. Takaisin sinne syksyyn, koska tässä on vielä kevääseen matkaa.

Kivi näkee, että runkosarjan lähestyessä päätöstään, painetila joukkueissa kasvaa, mikä voi aiheuttaa tilanteiden kärjistymistä, kun sääntötulkinta on epäselvä. Mestaruustaisto on tasaisessa sarjassa levällään, ja täksi kaudeksi SM-liigaan palautetut karsinnat tuovat painetta toiseen päähän sarjataulukkoa.

– Se lyö ekstralatinkia tammikuun peleihin jo nyt, ja jos noi (tilanteet) katsotaan läpi, ei ihme, että siellä rupeaa valmentajat ja kaikki muutkin käymään sanallisesti kierroksella, Kivi sanoo.

– En nyt mitään neuvoja rupea antamaan, että millä tavalla se asia tehdään, mutta se on tehtävä. Ei voi antaa vain mennä.

Liigaviikko tarttuu viikoittain SM-liigan kuumiin puheenaiheisiin. Voit katsoa uusimman jakson kokonaan alta.

21:03

Jakso 16 – SM-liigan sääntötulkinnoissa alettu lipsua pahasti.