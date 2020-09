Presidenttiehdokkaiden tärkeä tv-väittely edessä: "Trump on valmistautunut alle kaksi tuntia"

Hänen vastaehdokkaansa Joe Biden on valinnut perinteisemmän strategian ja valmistautunut väittelyihin huolellisesti avustajiensa kanssa.

– Mielestäni se, mitä teen joka päivä, on väittelyihin valmistautumista, Trump sanoi sunnuntaina.

CNN:n mukaan Trumpia ovat hänen lyhyissä harjoittelusessioissaan auttaneet muun muassa hänen henkilökohtainen asianajajansa Rudy Giuliani sekä entinen New Jerseyn kuvernööri Chris Christie.

Ristiriitainen taktiikka verotietojen suhteen

New York Times julkaisi sunnuntaina Trumpin verotiedoista uutisen, josta selvisi muun muassa, kuinka mittavat velat presidentillä on, ja kuinka vähän hän on maksanut veroja.