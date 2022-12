Yhdysvaltain edustajainhuoneen komitea äänesti Trumpin verotietojen julkaisemisen puolesta

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen komitea on äänestänyt maan edellisen presidentin Donald Trumpin verotietojen julkaisemisen puolesta.

Trump, 76, on taistellut vuosia pitääkseen veroilmoituksensa visusti piilossa. Samaan aikaan liikemiehen hämärä taloustausta on ollut toistuvasti syynissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tiistainen äänestystulos on päätös pitkälliselle väännölle asiakirjojen kohtalosta.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti noin kuukausi sitten, että komitealla on oikeus nähdä Trumpin verotiedot. Komitea on pyytänyt nähdä Trumpin veroilmoitukset jo vuodesta 2019 lähtien, jolloin liikemies oli vielä maan presidenttinä.

Doggett: Veroilmoitusten joukosta puuttuu niitä tukevia tietoja

Demokraattien kongressiedustaja Lloyd Doggett kertoi uutiskanava CNN :lle, että edustajainhuoneelle lähetetään loppuraportti, jonka yhteydessä on myös kongressin verotusvaliokunnan analyysiä. Lisäksi edustajille välitetään itse veroilmoitukset.

– Kuka tahansa tilintarkastukseen menevä veronmaksaja joutuu tuomaan näytille kuitteja, valaehtoisia todistuksia ja vahvistuksia. Ja ne vain tuntuvat puuttuvan siitä, mitä meille on tarjottu, Doggett sanoo uutiskanavalle.

Veroilmoituksista voisi paljastua muun muassa eturistiriitoja

Ainoastaan pieni, valikoitu ryhmä asianajajia on nähnyt veroilmoitukset. Asiakirjoja koskevat yksityisyyslait, joiden varjolla niistä löytyvien yksityiskohtien vuotaminen olisi rikollista.

Yhdysvalloissa on oltu äärimmäisen kiinnostuneita Trumpin talousasioista osittain senkin vuoksi, miten paljon hän on nähnyt vaivaa sen eteen, että saisi pidettyä tietonsa salassa. Toisaalta kiinnostusta on lietsonut myös hänen presidenttiaikojaan edeltänyt ylellinen elämäntyyli kiinteistömogulina.