Trumpin verotiedot julkaistiin pitkän oikeustaistelun jälkeen – ex-presidentin menestys ei ehkä niin suurta kuin mitä on väittänyt

Uskollisimmat tukijat tuskin piittaavat

Vaikka Trumpin liiketoimista on tihkunut tietoja jo aiemmin, niin merkittävän nyt tehdystä julkistuksesta tekee se, että nyt myös suuren yleisön on mahdollista päästä tarkastelemaan Trumpin verotietoja omin silmin.

– Vaikka Trump on aina sanonut olevansa hyvin menestyksekäs bisnesmies, niin silti hänen varallisuutensa on pääosin tullut isältään. Velkaa on aika paljon, eikä menestys välttämättä ole ollut aina niin suurta mitä hän on väittänyt.