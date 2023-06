Kuiva maasto ja mahdollinen ilkivalta pitivät pelastuslaitoksen kiireisenä: Ainakin 15 maastopaloa yhden päivän aikana

Jälkisammutus jatkui iltaan

Mökki tuhoutui maastopalossa

Päivien jälkisammutus

Pelastuslaitos arvioi, että palon jälkisammutus tulee kestämään useita päiviä. Palon arvioitu syttymissyy on kipinä metsäkoneen teloista.

Avotulen tekeminen on kielletty

Pelastuslaitokset ympäri Suomea muistuttavat, että metsäpalovaroitus on voimassa. Avotulen teko on kielletty. Pelastuslaitos suosittaa, että työmaatoiminnassa, jossa metsäpalovaara lisääntyy, on noudatettava erityistä varovaisuutta, sekä huolehdittava riittävistä varotoimista metsäpalon torjumiseksi.