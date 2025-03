Laura Malmivaara hehkuttaa Tiina Lymiä – tuleeko hittisarjasta toinen kausi?

Näyttelijä Laura Malmivaara kehui vuolaasti ohjaaja-käsikirjoittaja Tiina Lymiä Jussi-gaalan punaisella matolla. Lymi on ohjannut viime vuoden hittisarjan The Queen of Fucking Everything.

Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija oli Jussi-gaalassa ehdolla yhdeksässä kategoriassa. Se voitti seitsemän Jussia, muun muassa vuoden elokuvan ja vuoden ohjaajan palkinnot.

Lymin kanssa läheisesti The Queen of Fucking Everything -hittisarjassa työskennellyt Laura Malmivaara hehkuttaa ohjaajaa täysillä.

– Tiinan kanssa oli aivan mahtavaa työskennellä, nautinnollista. Hän on visionääri, näkemyksellinen. Aivon loistava kirjoittaja ja ohjaaja, nautin joka kohtauksesta.

– Hänellä oli homma hanskassa ja selkeä visio, jota me muut pystyimme toteuttamaan. Aivan mahtava tekijä.

Malmivaara kertoo, että se, millaiseksi päähenkilön hahmo lopulta muodostui, oli monen ihmisen työpanoksen tulos.

– Tiina oli niin tarkasti sen henkilön kirjoittanut, että siitä kaikki lähtee. Loistavat pukusuunnittelijat ja maskeeraajat… Minä sain hypätä niihin korkokenkiin ja vaan antaa mennä, Malmivaara sanoo.

Malmivaara kertoo saaneensa sarjasta runsaasti palautetta.

Katso videolta, miten Malmivaara kommentoi hittisarjan jatkoa.