MTV:n suursatsaus Konflikti alkaa lauantai-iltana, ja Töllötuomarit puivat sarjan sisältöä. Etenkin sarjan keskeiseksi hahmoksi nouseva "somettava" naispresidentti herättää keskustelua.

MTV-alkuperäissarja Konfliktin yhdessä pääroolissa nähdään Sara Soulié, joka esittää Suomen vastavalittua presidenttiä Linnea Saaristoa.

Heti avausjakson alussa presidentti kuulee kesken railakkaiden juhannusjuhlien, että Suomeen on hyökätty.

Innottomasti ja totisena juhannusjuhlilta pikkumekossa, mustassa nahkatakissa ja korkokengissä poistuva presidentti muistuttaa Töllötuomareiden mielestä hämmentävän paljon Sanna Marinia.

Sara Soulié näyttelee Suomen vastavalittua presidenttiä Linnea Saaristoa, joka haetaan juhannusjuhlista kesken tämän ja mysteerimiehen sänkypuuhien.

Sara Soulién roolihahmo näyttää ja käyttäytyy siten, että yhteyttä Mariniin on vaikea välttää.

– Tämä hahmo on aivan kuin Sanna Marin. Ja vähän särähti sekin, että hahmosta on tehty sellainen tyyppi, joka vain somettaa, vaikka Suomeen hyökätään, Töllötuomareissa pohditaan.

Presidentin ja pääministerin (Pirkka-Pekka Petelius) välit ovat sarjassa melko jäätävät, ja sekin herättää ajatuksia sarjan tosielämän roolimalleista.

Presidentin hahmo on etäinen ja totinen.

Tapahtumat alkavat, kun tuntematon vihollinen hyökkää Hankoniemeen suomalaisten valmistautuessa juhannuksen viettoon.

Varusmies Annika Berg (Julia Korpinen) ja hänen ryhmänsä taistelevat miehitetyllä alueella, kun yksikön päällikkö Rami Ohrankämmen (Peter Franzén) lähtee etsimään lähellä asuvaa perhettään.

Samaan aikaan presidentti joutuu tasapainottelemaan kansallisen turvallisuuden ja henkilökohtaisen menetyksen välillä.

Maailmallakin merkittäviä rooleja tehnyt Franzén luonnehtii Konflikti-sarjassa näyttelemistä tässä maailmantilanteessa kunnia-asiaksi.

– Tämän sarjan tarkoitus on muistuttaa ihmisiä, että jokainen on tärkeä ihminen omassa maassaan, Franzén sanoo.

Presidenttiä näyttelevän Sara Soulién ja pääministerinä nähtävän Pirkka-Pekka Peteliuksen hahmoilla ei ole lämpimät välit.

Sarjan näyttelijöiden kaartiin lukeutuvat myös muun muassa Salah Isse Mohamed, Jukka Puotila, Matti Ristinen, Elias Gould, Reetta Ylä-Rautio, Aleksi Kaukamo, Leo Sjöman sekä Samuli Vauramo.

Konfliktissa nähdään myös kansainvälisiä nimiä, kuten Dylan Smith (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Nadia Forde (Once Upon a Time in London) sekä Larry Lamb (Gavin ja Stacey).

Kuusiosaisen sarjan ohjauksesta vastaa Aku Louhimies, joka on käsikirjoittanut sarjan yhdessä Andrei Alénin, kirjailija Helena Immosen ja käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalan kanssa.

Katso Töllötuomareiden analyysi ja taustatiedot ohjelman avausjaksosta yllä olevalta videolta.

Tästä näet Konflikti-sarjan trailerin.

MTV-alkuperäissarja Konflikti alkaa MTV3-kanavalla la 30.11. klo 21.00

Töllötuomarit puivat viikon kiinnostavimmat tv-käänteet tuoreeltaan.